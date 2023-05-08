СМИ: над Азовским морем сбит беспилотник
8 мая 202322:37
Над Азовским морем недалеко от села Глазовка в Крыму сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, дрон сбили вечером 8 мая. Принадлежность аппарата пока не установили.
Пострадавших нет. Идет поиск обломков беспилотника.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о формировании восьми рот ударных дронов. Ранее он рассказал о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru