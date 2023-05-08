СМИ: над Азовским морем сбит беспилотник

По данным издания, дрон сбили вечером 8 мая. Принадлежность аппарата пока не установили.

Пострадавших нет. Идет поиск обломков беспилотника.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о формировании восьми рот ударных дронов. Ранее он рассказал о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА, передает «Радиоточка НСН».

