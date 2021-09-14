СМИ: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Тело начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД РФ по Нижегородской области полковника Сергея Якушева было обнаружено в его квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что полицейский покончил с собой.
В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что по факту обнаружения тела сотрудника ГУ проводится проверка, однако имя погибшего уточнять не стали.
Ранее телеканал CNN сообщил о трёх американских полицейских, которые решили свести счёты с жизнью. Все они работали во время штурма Капитолия в январе 2021 года.
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