СМИ: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой

Тело начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД РФ по Нижегородской области полковника Сергея Якушева было обнаружено в его квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что полицейский покончил с собой.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что по факту обнаружения тела сотрудника ГУ проводится проверка, однако имя погибшего уточнять не стали.

Ранее телеканал CNN сообщил о трёх американских полицейских, которые решили свести счёты с жизнью. Все они работали во время штурма Капитолия в январе 2021 года.

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