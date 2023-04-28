СМИ: На «Винзаводе» украли жилетку основателя «Короля и шута» Князева
Злоумышленники украли с выставки в московском арт-пространстве «Винзавод» жилетку участника панк-группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что о пропаже стало известно вечером 27 апреля. По факту случившегося полицией проводится проверка, ведется розыск похитителей.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» продлится на «Винзаводе» до 31 мая. Она рассказывает о группе, а также об истории культуры панка. На выставке охвачен период от зарождения стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Минтруд готов обсудить переносе новогодних выходных на майские праздники
- СМИ: На «Винзаводе» украли жилетку основателя «Короля и шута» Князева
- Памятник Валерию Гаркалину открыли на Миусском кладбище в Москве
- Минфин усмотрел дисбаланс между бюджетными доходами и расходами
- Кинокартина «Воланд» сменила название на «Мастер и Маргарита»
- СМИ: Эрдоган призвал Путина продлить зерновую сделку
- СМИ: Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского Бондаренко погиб в боях под Кременной
- Путин назвал первую задачу для власти и парламента
- Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе
- Собянин: В этом году Москву украсят около 56 млн цветов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru