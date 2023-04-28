СМИ: На «Винзаводе» украли жилетку основателя «Короля и шута» Князева

Злоумышленники украли с выставки в московском арт-пространстве «Винзавод» жилетку участника панк-группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»

Сообщается, что о пропаже стало известно вечером 27 апреля. По факту случившегося полицией проводится проверка, ведется розыск похитителей.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» продлится на «Винзаводе» до 31 мая. Она рассказывает о группе, а также об истории культуры панка. На выставке охвачен период от зарождения стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАндрей КнязевКороль И Шут

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