СМИ: на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой

В доме на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой внутри, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, инцидент произошел на Краснодарской улице. Спасателям удалось извлечь девушку из лифта.

Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о падении лифта с 17-летней пассажиркой. В результате инцидента девушка не пострадала. Она смогла позвонить матери, которая вызвала диспетчера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
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