СМИ: на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой
9 февраля 202421:59
В доме на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой внутри, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, инцидент произошел на Краснодарской улице. Спасателям удалось извлечь девушку из лифта.
Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о падении лифта с 17-летней пассажиркой. В результате инцидента девушка не пострадала. Она смогла позвонить матери, которая вызвала диспетчера, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru