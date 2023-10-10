Лифт с людьми в больнице Перми упал в шахту

Лифт с людьми упал в шахту в одной из больниц Перми. К счастью, обошлось без серьёзных последствий – незначительно пострадали трое человек. Об этом информирует министерство здравоохранения Пермского края.

ЧП случилось в больнице Архангела Михаила и всех святых. В общей сложности в лифте в момент падения находились 14 человек, среди них - санитарка. Небольшие травмы получили два пациента и лифтёр.

Сотрудники лечебного учреждения оперативно достали всех из кабины лифта. Краевые власти пообещали провести тщательное расследование произошедшего.

Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров, в России из-за подорожания лифтового оборудования снизились темпы замены подъемников.

