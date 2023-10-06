Россиянок эвакуируют из зоны наводнений в Индии вертолетом

Троих гражданок России, находящихся в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, эвакуируют военным вертолетом. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

По данным дипломатов, погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако для эвакуации застрявших туристов уже направлен первый вертолет, передает ТАСС.