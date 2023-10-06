Россиянок эвакуируют из зоны наводнений в Индии вертолетом

Троих гражданок России, находящихся в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, эвакуируют военным вертолетом. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

По данным дипломатов, погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако для эвакуации застрявших туристов уже направлен первый вертолет, передает ТАСС.

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Ожидается, что россиянок переправят в город Гангток.

Наводнение в индийском штате Сикким вызвали дожди в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Также была сброшена вода с ГЭС на реке Тиста. Погибло более 40 человек, больше 100 пропали без вести. Пострадавших около 22 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости
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