Сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни
3 апреля 202406:37
На Тайване в ближайшие 3-4 дня возможны новые землетрясения, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов.
Их магнитуда может составить 6,5-7.
Согласно информации Китайского сейсмологического управления, 3 апреля у побережья уезда Хуалянь на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого зарегистрировано более 11 толчков магнитудой свыше 4.
Первые подземные толчки произошли в 8:58 по японскому времени (2:58 мск), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru