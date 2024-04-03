Сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни

На Тайване в ближайшие 3-4 дня возможны новые землетрясения, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов.

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Их магнитуда может составить 6,5-7.

Согласно информации Китайского сейсмологического управления, 3 апреля у побережья уезда Хуалянь на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого зарегистрировано более 11 толчков магнитудой свыше 4.

Первые подземные толчки произошли в 8:58 по японскому времени (2:58 мск), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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