Пожар возник на территории завода в Москве. Видео
Производственное здание загорелось на юго-востоке российской столицы в Кузьминках в районе Рязанского проспекта. Огонь охватил крышу реконструируемого цеха на территории завода.
Как сообщает на своём сайте столичный главк МЧС, сигнал о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 8, строение 10, поступил около 11 часов утра. Загорелась крыша четырехэтажного строения, расположенного на территории Центрального ремонтно-механического завода.
Пожар был локализован в течение получаса на площади 100 квадратных метров. Ещё через семь минут МЧС объявило о полной ликвидации возгорания. Данных о пострадавших не поступало. В сети появилось видео начала пожара.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе серьёзный пожар произошёл под Ростовом-на-Дону. Там загорелась Государственная районная электростанция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru