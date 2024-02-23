СМИ: На Шри-Ланке россиянка умерла из-за лихорадки денге
Россиянка умерла на Шри-Ланке из-за заражения лихорадкой денге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у умершей не было страховки, и она пыталась справиться с болезнью самостоятельно. Сейчас близкие россиянки стараются доставить ее тело на родину.
Как пишет Mash, туристы из РФ жалуются на эпидемию вируса.
«Заболевших десятки ... Больше всего подхвативших лихорадку сейчас в Коломбо. Именно там сразу несколько наших соотечественников слегли в больницы. А когда новость разошлась по местным локальным чатам, откликнулись еще несколько десятков человек», — отмечает издание.
Заболевшие жалуются, что после укуса комара начинают ощущать слабость, повышенную температуру, и позже анализ крови подтверждает заражение лихорадкой денге. По мнению медиков, туристы могли подцепить вирус в джунглях, так как комары почти не размножаются на фоне сухой жаркой погоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru