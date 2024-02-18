Посольство России: Россиянам в Шри-Ланке лучше вернуться на родину

Посольство России обратилось к россиянам, живущим в Шри-Ланке, вернуться на родину. Дипломаты дали рекомендацию из-за инцидентов, которые участились в отношении россиян на острове.

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«Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — цитирует официальное сообщение ТАСС.

В дипмиссии России напомнили о ситуации в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, где персонал домогался к трём русским туристам, в результате чего произошла драка, отмечает RT.

В дипмиссии заявили, что предпринимают все меры реагирования на происшествие.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%, сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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