Посольство России: Россиянам в Шри-Ланке лучше вернуться на родину

«Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — цитирует официальное сообщение ТАСС.



В дипмиссии России напомнили о ситуации в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, где персонал домогался к трём русским туристам, в результате чего произошла драка, отмечает RT.



В дипмиссии заявили, что предпринимают все меры реагирования на происшествие.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%, сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



