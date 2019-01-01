СМИ: На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке возле церкви. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление очевидцев. Он произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо, недалеко от церкви, подчёркивает RT.

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Напомним, накануне, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов – в качестве объектов были выбраны католические храмы и пятизвёздочные отели. По последним данным, жертвами ЧП стали 290 человек.