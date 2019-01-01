СМИ: На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке возле церкви. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление очевидцев. Он произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо, недалеко от церкви, подчёркивает RT.
По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.
Напомним, накануне, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов – в качестве объектов были выбраны католические храмы и пятизвёздочные отели. По последним данным, жертвами ЧП стали 290 человек.
Между тем, как пишет АГН Москва, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что произошедшая серия взрывов вряд ли повлияет на турпоток на Шри-Ланку и он не снизится. По словам Барзыкина, предупреждений от российского МИД о непосещении этой страны нет. Поэтому те туристы, которые пожелают расторгнуть договор, могут сделать это в стандартном порядке. При этом вице-президент РСТ отметил, что основные туры на Шри-Ланку забронированы на майские праздники.
Барзыкин добавил, что в настоящий момент на острове находятся чуть больше 100 российских туристов – никто из них не пострадал.
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