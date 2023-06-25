СМИ: на севере Москвы взорвался автомобиль

В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал Mash.

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях взрыва на нефтебазе

По информации издания, пострадал один человек. От взрыва автомобиль перевернулся на крышу.

Отмечается, что причиной могла стать детонация газовых баллонов.

На строительной площадке в центре Москвы 19 июня произошел пожар. Шесть человек эвакуировали, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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