СМИ: на севере Москвы взорвался автомобиль
25 июня 202320:59
В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, пострадал один человек. От взрыва автомобиль перевернулся на крышу.
Отмечается, что причиной могла стать детонация газовых баллонов.
На строительной площадке в центре Москвы 19 июня произошел пожар. Шесть человек эвакуировали, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА
- Макрон: мятеж ЧВК «Вагнер» оправдывает поддержку Украины Западом
- В Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе
- СМИ: на севере Москвы взорвался автомобиль
- Возросло число погибших при обстреле Донецка
- Глава офиса Зеленского заявил об ожидании позитивного сигнала от ЕС
- Гладков: в Грайвороне восстановили почти 100 поврежденных домов
- Госдеп не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
- Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО
- Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru