СМИ: На рейсе самолёта рейса Москва — Геленджик опасные устройства не обнаружили

Пассажирский самолёт Airbus A320 рейса Москва — Геленджик после проверки в связи с сообщением неизвестного об угрозе взрыва на борту вылетел из Домодедово в пункт назначения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пассажирский самолёт Москва — Геленджик вылетел из Домодедова в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», — цитирует источник RT.

Ранее в субботу стало известно, что анонимный источник предупредил об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus A320 в аэропорту Домодедово.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СамолетУгроза ВзрываАэропорт ДомодедовоДомодедово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры