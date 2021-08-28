СМИ: На рейсе самолёта рейса Москва — Геленджик опасные устройства не обнаружили

Пассажирский самолёт Airbus A320 рейса Москва — Геленджик после проверки в связи с сообщением неизвестного об угрозе взрыва на борту вылетел из Домодедово в пункт назначения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пассажирский самолёт Москва — Геленджик вылетел из Домодедова в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», — цитирует источник RT.

Ранее в субботу стало известно, что анонимный источник предупредил об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus A320 в аэропорту Домодедово.

