СМИ: На рейсе самолёта рейса Москва — Геленджик опасные устройства не обнаружили
Пассажирский самолёт Airbus A320 рейса Москва — Геленджик после проверки в связи с сообщением неизвестного об угрозе взрыва на борту вылетел из Домодедово в пункт назначения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Пассажирский самолёт Москва — Геленджик вылетел из Домодедова в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», — цитирует источник RT.
Ранее в субботу стало известно, что анонимный источник предупредил об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus A320 в аэропорту Домодедово.
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