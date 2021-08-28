Об угрозе взрыва на борту рейса Москва — Геленджик стало известно от неизвестных

Сообщение от неизвестных об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Геленджик поступило в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 28 августа.

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«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — цитирует агентство собеседника.

Рейс Airbus A320 задержан для проверки. Его вылет был запланирован на 11:25( мск), пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Аэропорт ДомодедовоСамолетУгроза Взрыва
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