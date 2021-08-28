Об угрозе взрыва на борту рейса Москва — Геленджик стало известно от неизвестных
28 августа 202112:12
Сообщение от неизвестных об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Геленджик поступило в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 28 августа.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — цитирует агентство собеседника.
Рейс Airbus A320 задержан для проверки. Его вылет был запланирован на 11:25( мск), пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+39 001 / сут.
Умерли
181 тыс.+1 597 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+38 628 / сут.
- Россияне назвали лучшие произведения художественной литературы
- На 73 году жизни умерла член СПЧ Мария Большакова
- Об угрозе взрыва на борту рейса Москва — Геленджик стало известно от неизвестных
- Штамм «дельта» чаще других приводит к госпитализации
- Афганистан: Нет хороших или плохих террористов
- В России за сутки зарегистрировано 19 492 случая коронавируса
- Сергей Собянин пообещал усилить контроль за мигрантами-нарушителями
- СМИ: Солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер
- Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети госпитализированы с 50% ожогов тела
- Стало известно о прототипе «города Шойгу» в Сибире
28 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru