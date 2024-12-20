СМИ: Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января

Власти Чада потребовали, чтобы войска Франции покинули республику до 31 января. Об этом сообщило радио RFI со ссылкой на источники.

Планировалось, что Париж выведет военных до марта. Однако близкие к французскому правительству источники отмечают, что Чад отклонил этот график как слишком затяжной. Франция получила предписание с указанным сроком 31 января. По данным источника, вывести «тысячу солдат и много техники» за семь недель невозможно, речь идет о «давлении со стороны жесткой части» правительства африканской страны.

В свою очередь, источник в Чаде заявил, что для страны был бы идеален уход французских сил до конца февраля и начала месяца Рамадан.

Стороны продолжают переговоры в «конструктивном ключе».

В ноябре в МИД Чада объявили о разрыве соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве. По данным СМИ, причиной такого решения стала позиция стран по конфликту в Судане.

Ранее стало известно, что в мае 2025 года около тысячи французских солдат отправят в Румынию для участия в учениях «Дакийская весна», нацеленных на проверку готовности европейских военных к быстрому продвижению на восточный фланг НАТО при возможном нападении России, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАфрикаФранция

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