СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв
23 января 202311:40
Взрыв прогремел на заводе компании ООО «Молирен» в Рошале Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, на территории промзоны компании произошел технологический взрыв. Из-за ЧП были повреждены ворота одного из зданий.
«Есть пострадавшие», — добавил источник СМИ.
Компания «Молирен» занимается гидро- и пирометаллургией, а также органической химией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru