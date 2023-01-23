СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв

По данным телеканала, на территории промзоны компании произошел технологический взрыв. Из-за ЧП были повреждены ворота одного из зданий.

«Есть пострадавшие», — добавил источник СМИ.

Компания «Молирен» занимается гидро- и пирометаллургией, а также органической химией.

