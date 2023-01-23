СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв

Взрыв прогремел на заводе компании ООО «Молирен» в Рошале Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сотни человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

По данным телеканала, на территории промзоны компании произошел технологический взрыв. Из-за ЧП были повреждены ворота одного из зданий.

«Есть пострадавшие», — добавил источник СМИ.

Компания «Молирен» занимается гидро- и пирометаллургией, а также органической химией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВзрывПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры