СМИ: На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации

Россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором дверь в офис губернатора региона, 24-летнего мужчину арестовали и поместили в больницу, ему намерены предъявить обвинения в хулиганстве. Об этом пишет портал KhaoSod.

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По данным издания, российский турист пробрался в администрацию, разбил стеклянную дверь в кабинете на четвертом этаже, а после дебоша украл мотоцикл местного жителя и скрылся с места ЧП. Сотрудники службы безопасности администрации и губернатор Сопон Суваннарат сообщили о произошедшем в полицию, также местный житель заявил правоохранителям о краже транспортного средства.

Позже россиянина задержали и госпитализировали в больницу Вачира Пхукета. Отмечается, что речь мужчины была бессвязной, медики заподозрили у него проблемы с психическим здоровьем. Россиянина оставили под наблюдением, предполагается, что позже ему предъявят обвинения.

Ранее на Пхукете задержали чеченского бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата-близнеца, подозреваемых в похищении, пытках и ограблении бизнесмена из Италии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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