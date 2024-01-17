СМИ: На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации

По данным издания, российский турист пробрался в администрацию, разбил стеклянную дверь в кабинете на четвертом этаже, а после дебоша украл мотоцикл местного жителя и скрылся с места ЧП. Сотрудники службы безопасности администрации и губернатор Сопон Суваннарат сообщили о произошедшем в полицию, также местный житель заявил правоохранителям о краже транспортного средства.

Позже россиянина задержали и госпитализировали в больницу Вачира Пхукета. Отмечается, что речь мужчины была бессвязной, медики заподозрили у него проблемы с психическим здоровьем. Россиянина оставили под наблюдением, предполагается, что позже ему предъявят обвинения.

Ранее на Пхукете задержали чеченского бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата-близнеца, подозреваемых в похищении, пытках и ограблении бизнесмена из Италии, напоминает «Свободная пресса».

