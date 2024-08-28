СМИ: Взрыв прогремел в ФРГ на заводе по утилизации снарядов

Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов на западе Германии. Об этом сообщает Bild.

Кота спасли спустя сутки после взрыва в жилом доме в пермском Кизеле

По данным издания, инцидент произошёл в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия, пострадал один человек.

Отмечается, что к месту происшествия проследовал большой контингент пожарных. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене прогремел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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