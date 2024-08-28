СМИ: Взрыв прогремел в ФРГ на заводе по утилизации снарядов
28 августа 202417:19
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов на западе Германии. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, инцидент произошёл в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия, пострадал один человек.
Отмечается, что к месту происшествия проследовал большой контингент пожарных. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене прогремел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru