СМИ: На московской парковке задержали мужчину, угрожавшего «все взорвать»

Правоохранители задержали неизвестного мужчину, который угрожал «все взорвать», пишет Telegram-канал Baza.

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По информации СМИ, злоумышленник приехал к бизнес-центру «Неверовского 9» на своем автомобиле, после чего пытался пройти в здание БЦ, однако охрана его остановила.

Тогда раздосадованный мужчина вернулся в свою машину и пообещал все взорвать. Никаких требований он не выдвигал.

Накануне в городе Каменск-Уральский Свердловской области вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:МоскваУгроза Взрыва

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