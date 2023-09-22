СМИ: На московской парковке задержали мужчину, угрожавшего «все взорвать»

По информации СМИ, злоумышленник приехал к бизнес-центру «Неверовского 9» на своем автомобиле, после чего пытался пройти в здание БЦ, однако охрана его остановила.

Тогда раздосадованный мужчина вернулся в свою машину и пообещал все взорвать. Никаких требований он не выдвигал.

Накануне в городе Каменск-Уральский Свердловской области вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома, напоминает RT.