Три человека погибли в результате отравления метадоном в Астрахани

По предварительным данным, погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина.

В Ставропольской области в понедельник задержали уроженцев Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, подозреваемых в распространении наркотиков. Их доставили в Астрахань.

Пострадавшими числятся более 20 человек. Состояние 14 оценивалось как тяжелое, передает «Радиоточка НСН».

