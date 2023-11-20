Три человека погибли в результате отравления метадоном в Астрахани

Скончались три человека, которые отравились наркотическими веществами в Астрахани. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

В Астрахани после отравления метадоном 14 человек находятся в тяжелом состоянии

По предварительным данным, погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина.

В Ставропольской области в понедельник задержали уроженцев Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, подозреваемых в распространении наркотиков. Их доставили в Астрахань.

Пострадавшими числятся более 20 человек. Состояние 14 оценивалось как тяжелое, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НаркотикиОтравлениеАстрахань

Горячие новости

Все новости

партнеры