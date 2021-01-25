СМИ: на границе Индии и Китая ранены 20 китайских пограничников

Столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая произошли в районе перевала Наку-Ла в индийском штате Сикким. Об инциденте сообщил информационный портал Latesly со ссылкой на источники.

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По их данным, военные Народно-освободительной армии Китая попытались вторгнуться на территорию Индии, однако их остановили пограничники.

В результате были ранены 20 китайских и четыре индийских солдата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндияКитай
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