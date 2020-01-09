СМИ: На горящем в Коми НПЗ прогремели два взрыва

На нефтеперерабатывающем заводе в Коми, где произошел пожар, прогремели два взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс». Между тем, в МЧС отмечают, что площадь пожара, произошедшего на НПЗ, увеличилась до 1 тыс. кв. метров.

В результате ЧП пострадал один человек. Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. К борьбе с огнем привлечены почти 50 человек и 15 единиц спецтехники.