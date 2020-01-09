СМИ: На горящем в Коми НПЗ прогремели два взрыва
На нефтеперерабатывающем заводе в Коми, где произошел пожар, прогремели два взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс». Между тем, в МЧС отмечают, что площадь пожара, произошедшего на НПЗ, увеличилась до 1 тыс. кв. метров.
В результате ЧП пострадал один человек. Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. К борьбе с огнем привлечены почти 50 человек и 15 единиц спецтехники.
Ранее НСН писала, что утром 31 декабря в столичном районе Бирюлево Западное загорелся металлический ангар с газовыми баллонами. Пожар локализовали на площади 300 кв. метров, а затем полностью потушили. О пострадавших не сообщается. По информации ТАСС, во время пожара в нагаре слышались хлопки – вероятно, взрывы газовых баллонов
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