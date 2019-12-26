Пожар возник в психбольнице Нижнего Новгорода

Около полутора сотен человек были эвакуированы из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде из-за пожара минувшей ночью. Об этом информирует РИА Новости. По данным региональных экстренных служб, огонь вспыхнул в шахте лифта.

Всех выведенных пациентов на время перевели в соседний корпус лечебного учреждения. Пожар был оперативно потушен. По последним данным, люди уже вернулись в свои палаты. Перед этим, предварительно, помещения были основательно проветрены, отмечает РЕН ТВ.

Причины происшествия устанавливаются компетентными органами.

