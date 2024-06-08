СМИ: На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области
На бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору совершено покушение в Белгородской области, пишут СМИ.
По данным местного Telegram-канала «Тревожный Старый Оскол», вчера в городе был расстрелян руководитель ФОК «Георгиевский» Геннадий Мацегора. Он доставлен в Москву и находится в тяжелом состоянии.
ГУР Украины сообщило о покушении на экс-главу Купянска Геннадия Мацегору. В соцсетях ведомство назвало его «предателем». Против Мацегоры на Украине расследуется уголовное дело по статье «Госизмена».
В конце февраля 2022 Мацегора был мэром Купянска, когда туда вошли российские войска. Через какое-то время он сообщил, что провел переговоры с военным и подписал акт передачи города. После сентября 2022, когда ВС РФ покинули Купянск, он переехал в Белгородскую область.
Ранее ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на высокопоставленного российского военного, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru