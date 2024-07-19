СМИ: На брошенной ВСУ части Торецка нашли десятки тел мирных жителей

Десятки тел мирных жителей, погибших от действий ВСУ, обнаружили в подвалах домов на оставленной украинскими силами части города Торецка (Дзержинска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой Народной Республики.

«Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», — поделился собеседник агентства.

По его словам, погибшие — в основном пожилые люди, однако среди тел найдены и гражданские мужчины разного возраста.

Данные об убийствах мирных жителей подтвердили беженцы, спасенные из Торецка. Очевидцы рассказали, что ВСУ наблюдали за гражданскими с дронов и пытались «бить по подвалам, запустить туда коптер».

Ранее беженец из Торецка рассказал, что в городе темнокожие наемники стреляли по окнам домов мирных жителей, напоминает RT.

