СМИ: На актера Кологривого написали заявление в полицию после дебоша в Новосибирске
Полиция Новосибирска начала проверку действий актера Никиты Кологривого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным агентства, на артиста ранее поступила заявление, в котором утверждается, что актер грубо нарушил общественный порядок. В СМИ также распространилось видео из ресторана Новосибирска, на котором зафиксирован конфликт Кологривого с охранником заведения.
Подробные обстоятельства дела намерены выявить в ходе проверки. Сотрудники правоохранительных органов также намерены допросить актера.
Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru