СМИ: На актера Кологривого написали заявление в полицию после дебоша в Новосибирске

По данным агентства, на артиста ранее поступила заявление, в котором утверждается, что актер грубо нарушил общественный порядок. В СМИ также распространилось видео из ресторана Новосибирска, на котором зафиксирован конфликт Кологривого с охранником заведения.

Подробные обстоятельства дела намерены выявить в ходе проверки. Сотрудники правоохранительных органов также намерены допросить актера.

Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.

