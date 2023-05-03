СМИ: На аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание

1 мая уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств было возбуждено после подрыва опоры линии электропередачи в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В ночь на 1 мая была взорвана опора ЛЭП в Сусанинском поселении Гатчинского района. При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры было сохранено, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

