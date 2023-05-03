СМИ: На аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание в ангарах, где находились самолеты, пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, вертолеты успели эвакуировать. Пожар оперативно потушили, о пострадавших не сообщается.
Экстренные службы сообщили, что произошло возгорание покрышек, передает РИА Новости.
1 мая уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств было возбуждено после подрыва опоры линии электропередачи в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В ночь на 1 мая была взорвана опора ЛЭП в Сусанинском поселении Гатчинского района. При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры было сохранено, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru