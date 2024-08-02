СМИ: Мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ в Москве
Мужчина совершил самоподжог в здании МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте в Москве, передает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала 112, мужчину удалось быстро потушить.
У 50-летнего пострадавшего ожоги головы и шеи, его госпитализируют из здания на Новоясеневской, пишут СМИ. Из МФЦ эвакуировали посетителей и сотрудников. На месте работают экстренные службы.
Ранее суд Иркутской области признал виновным мужчину, совершившего поджог супруги и детей. Его отправили в колонию строгого режима на 24 года, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
- Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными
- Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
- Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта
- В судах города Москвы произошел технический сбой
- СМИ: Мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ в Москве
- Депутат Бутина рассказала о продолжении обменов между РФ и США
- СМИ назвали сроки проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году
- Врач пояснил, что пивной алкоголизм развивается в четыре раза быстрее водочного
- Ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бутовских коз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru