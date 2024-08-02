СМИ: Мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ в Москве

По данным Telegram-канала 112, мужчину удалось быстро потушить.

У 50-летнего пострадавшего ожоги головы и шеи, его госпитализируют из здания на Новоясеневской, пишут СМИ. Из МФЦ эвакуировали посетителей и сотрудников. На месте работают экстренные службы.

Ранее суд Иркутской области признал виновным мужчину, совершившего поджог супруги и детей. Его отправили в колонию строгого режима на 24 года, отмечает «Свободная пресса».

