СМИ: Мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ в Москве

Мужчина совершил самоподжог в здании МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте в Москве, передает Telegram-канал Shot.

В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития

По данным Telegram-канала 112, мужчину удалось быстро потушить.

У 50-летнего пострадавшего ожоги головы и шеи, его госпитализируют из здания на Новоясеневской, пишут СМИ. Из МФЦ эвакуировали посетителей и сотрудников. На месте работают экстренные службы.

Ранее суд Иркутской области признал виновным мужчину, совершившего поджог супруги и детей. Его отправили в колонию строгого режима на 24 года, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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