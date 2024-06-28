В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития

Суд присяжных приговорил мужчину, который поджег общежитие в центре Москвы, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.

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«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда... назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указали в ведомстве.

Подсудимый был признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенными общеопасным способом, а также в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью двух и более лиц. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 15 млн рублей.

Фигурант в феврале 2023 года поджег общежитие на Международной улице в Москве, в результате погибли семь человек, еще семеро получили травмы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПоджогМоскваСледственный Комитет

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