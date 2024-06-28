В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития
Суд присяжных приговорил мужчину, который поджег общежитие в центре Москвы, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.
«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда... назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указали в ведомстве.
Подсудимый был признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенными общеопасным способом, а также в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью двух и более лиц. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 15 млн рублей.
Фигурант в феврале 2023 года поджег общежитие на Международной улице в Москве, в результате погибли семь человек, еще семеро получили травмы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Телеведущий Кушанашвили перенесет еще одну операцию
- Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве
- Фальсификат молочной продукции в России сократился в 150 раз
- Россельхознадзор: Изучаются запросы Ирана и Таиланда по поставкам яиц в РФ
- В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития
- Силовики задержали собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар
- Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
- Жителям Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
- Невролог рассказал, что лень приводит к развитию деменции и диабета
- Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru