СМИ: Мужчина с ребенком угрожает покончить с собой в многоэтажке в Москве
1 июля 202410:19
Неадекватный мужчина с восьмилетним ребенком стоит на подоконнике в многоэтажке в Москве, передает Telegram-канал Baza.
По информации издания, злоумышленник забаррикадировался в комнате и угрожает покончить с собой.
На место происшествия выехали оперативные службы.
Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета
- Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире
- Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота
- Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
- Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены
- Автобус врезался в остановку с людьми на Алтае
- Кабмин продлил квоту на экспорт лома черных металлов
- «Головоломка-2» первой в этом году собрала более $1 млрд
- СМИ: Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 миллиарда долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru