СМИ: Мужчина с ребенком угрожает покончить с собой в многоэтажке в Москве

Неадекватный мужчина с восьмилетним ребенком стоит на подоконнике в многоэтажке в Москве, передает Telegram-канал Baza.

Человек погиб при стрельбе мужчины на предприятии в Рязани

По информации издания, злоумышленник забаррикадировался в комнате и угрожает покончить с собой.

На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УгрозыРебенокМосква

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