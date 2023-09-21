СМИ: Мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде в Каменске-Уральском

По информации СМИ, злоумышленник угрожает покончить с собой, если к нему подойдут. Сейчас с ним ведут переговоры. Mash пишет, что преступником является Максим Мальмин, который был ранее судим за поджог и угрозу убийством. Он пришел с оружием домой к бывшей жене Алене, которая отказалась открыть дверь. Женщина и вызвала полицейских.

Она также рассказала, что в прошлом году Максим сжег ее частный дом, в котором на тот момент была пожилая мать женщины, которая чудом спаслась.

Полицейские оцепили территорию дома на Алюминиевой улице. Врачи скорой помощи уже на месте.

