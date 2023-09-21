СМИ: Мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде в Каменске-Уральском

В городе Каменск-Уральский Свердловской области вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации СМИ, злоумышленник угрожает покончить с собой, если к нему подойдут. Сейчас с ним ведут переговоры. Mash пишет, что преступником является Максим Мальмин, который был ранее судим за поджог и угрозу убийством. Он пришел с оружием домой к бывшей жене Алене, которая отказалась открыть дверь. Женщина и вызвала полицейских.

Она также рассказала, что в прошлом году Максим сжег ее частный дом, в котором на тот момент была пожилая мать женщины, которая чудом спаслась.

Полицейские оцепили территорию дома на Алюминиевой улице. Врачи скорой помощи уже на месте.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПреступностьОружие

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