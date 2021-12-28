СМИ: мужчина с автоматом пытался ворваться в больницу в Ставропольском крае

Собеседник отметил, что мужчина был обезврежен, никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл в Петровской районной больнице. По словам очевидцев, в какой-то момент в коридоре появился мужчина с автоматом, который стал ломать дверь в запертый кабинет.

По данным канала, нападавшим оказался хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко, который пришёл в больницу выяснять отношения со своей женой, работающей в этом же медучреждении.

Ранее в Ижевске 12-летний подросток, действуя по указанию своего отца, нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, сообщает RT.

