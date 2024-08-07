СМИ: Мужчина пострадал при взрыве в подмосковной Лобне

Взрыв произошел в жилом доме в Лобне в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв

«Предположительно, житель квартиры на первом этаже пытался совершить самоподрыв на гранате», — отмечает издание.

По данным СМИ, мужчина лишился кисти руки.

Ранее взрыв произошел в пятиэтажке на улице Артамонова в Москве, по данным СМИ, причиной хлопка стал неизвестный предмет. В результате погиб 62-летний мужчина, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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