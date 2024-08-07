СМИ: Мужчина пострадал при взрыве в подмосковной Лобне

Свыше 20 квартир повреждены в Воронеже из-за падения обломков беспилотников Трем сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение по делу об обрушении подъездов в доме в Нижнем Тагиле Два рейса «Аэрофлота» и «Якутии» задержаны в Новосибирске более чем на 12 часов ФСБ рассекретила документы о планах Гитлера ударить атомной бомбой по СССР Вопрос создания нейросети для перевода чиновничьего языка на понятный назвали непростым