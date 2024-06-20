СМИ: Мужчина погиб на севере Москвы из-за падения дерева от ветра

Прохожий погиб на севере Москвы в результате падения дерева. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

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Уточняется, что инцидент произошёл на Ивановской улице в районе дома номер 3.

«Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб», - указал источник.

Ранее в районе селения Шумли-Олик Ногайского района Дагестана от удара молнии погибли пастух и стадо овец, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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