СМИ: Мужчина погиб на севере Москвы из-за падения дерева от ветра
20 июня 202414:59
Прохожий погиб на севере Москвы в результате падения дерева. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошёл на Ивановской улице в районе дома номер 3.
«Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб», - указал источник.
Ранее в районе селения Шумли-Олик Ногайского района Дагестана от удара молнии погибли пастух и стадо овец, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru