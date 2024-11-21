СМИ: Москвич открыл незаконный пункт выдачи Wildberries

Отмечается, что мужчина выполнил перепланировку помещения в доме по Ясному проезду, однако не узаконил ее. Представители Мосжилинспекции заявили, что мужчина изменил фасад здания, перенес санитарно-техническое оборудование, сместил проемы в несущих стенах и демонтировал ненесущие перегородки.

В ведомство написали жалобу местные жители, недовольные шумом от привозящих посылки грузовых автомобилей. Мосжилинспекция обязала мужчину привести фасад и помещение в прежний вид, кроме того, ЖСК «Медведково-1» был также привлечен к административной ответственности.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что в подвалах жилых домов часто расположены технические помещения, в этом случае перепланировка может препятствовать эксплуатации здания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

