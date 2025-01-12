СМИ: Московский повар собирался вступить в террористическую организацию

Мужчину, который работал поваром в одном из столичных ресторанов национальной кухни, обвинили в подготовке к вступлению в террористическую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данным источника, его арестовали. Известно, что он является гражданином иностранного государства. Мужчина будет находиться в СИЗО до 8 марта. При этом, согласно документам, уголовное дело против московского повара было возбуждено еще в апреле 2024 года.

К тому же, по информации источника, на своей странице в одной из запрещенных на территории РФ соцсетей обвиняемый публиковал записи террористической направленности.