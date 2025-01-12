СМИ: Московский повар собирался вступить в террористическую организацию
Мужчину, который работал поваром в одном из столичных ресторанов национальной кухни, обвинили в подготовке к вступлению в террористическую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
По данным источника, его арестовали. Известно, что он является гражданином иностранного государства. Мужчина будет находиться в СИЗО до 8 марта. При этом, согласно документам, уголовное дело против московского повара было возбуждено еще в апреле 2024 года.
К тому же, по информации источника, на своей странице в одной из запрещенных на территории РФ соцсетей обвиняемый публиковал записи террористической направленности.
В ходатайстве о продлении меры пресечения обвиняемому представители следствия указали, что иностранец, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, либо угрожать свидетелям и склонять их к изменению показаний. В документе правоохранители также подчеркнули, что у обвиняемого на свободе может появиться возможность изменить или ликвидировать доказательства по уголовному делу.
При этом отмечается, что повар и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд учел доводы следствия, а также то, что стороной защиты не было представлено документов, подтверждающих трудоустройство обвиняемого и наличие у него постоянного легального источника дохода, в связи с чем продлил иностранному гражданину срок содержания под стражей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что издание «Komi Daily» стало первым СМИ в России, которое признали террористической организацией.
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