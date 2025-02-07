СМИ: Мошенники обманули ученого-геолога на 20 млн рублей в Санкт-Петербурге

Пожилой мужчина обратился в полицию, где заявил, что аферисты, представлявшиеся сотрудниками различных служб, контактировали с ним с конца ноября 2024 года до конца января 2025 года. Злоумышленники пугали свою жертву уязвимостью счета в банке и предупреждали ученого, что его средства якобы могут попасть на Украину.

Всего потерпевший шесть раз передавал мошенникам доллары и рубли через курьера.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сообщается, что потерпевший — доктор технических наук, профессор, специалист в области геомеханики.

Ранее мошенники обманули дочь зампредседателя правления общественного движения «За сбережение народа», экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой более чем на 50 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

