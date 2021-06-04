Полиция задержала мошенников, обманувших ветерана войны Пронина

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские задержали в Москве подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает пресс-служба ведомства.

По её словам, двое злоумышленников были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии, по местам их проживания в ходе обысков были обнаружены и изъяты средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», - добавила Волк.

Ранее в ведомстве рассказали, что Пронин обратился к правоохранителям после того, как у него обманом выманили 400 тысяч рублей. Ветеран сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, который убедил его снять деньги с банковского счёта и передать их третьему лицу - якобы для поимки злоумышленников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию чудовищной, сообщает RT.

Пострадавший от действий мошенников Василий Пронин является участником битвы на Курской дуге. Во время недавнего парада Победы 9 мая ветеран находился рядом с Владимиром Путиным и глава государства укрыл его курткой от холода.

