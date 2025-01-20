СМИ: Учителя гитариста группы «Кипелов» обманули на 1,1 миллиона рублей
Мошенники обманули музыканта, композитора и продюсер Игоря Ламзина, который обучал гитариста группы «Кипелов» Вячеслава Молчанова, на 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По данным СМИ, злоумышленники сообщили Ламзину о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», предложив взять кредит и перевести деньги на другой счет. Однако банк отказался выдавать мужчине 300 тысяч рублей.
После этого мошенники убедили его продать автомобиль Infiniti QX80, и сами нашли покупателя. Получив от сделки 1,1 миллиона рублей, Ламзин сразу же перевел их на другой счет. Злоумышленники обещали вернуть автомобиль, однако после получения денег перестали выходить на связь.
Ранее сообщалось, что в Москве обманули советского разведчика Геронтия Лазовика. Аферист связался с 92-летним мужчиной через WhatsАpp, представившись мэром Москвы. Под предлогом проверки законности доходов он убедил Лазовика выбросить накопления в окно якобы доверенному лицу. В итоге разведчик лишился более миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Учителя гитариста группы «Кипелов» обманули на 1,1 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru