СМИ: Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей

Собеседник агентства рассказал, что аферисты «обрабатывали» девушку несколько дней. Они представлялись сотрудниками различных ведомств, в том числе Росфинмониторинга, и в итоге убедили её, что принадлежащие её матери деньги и ювелирные украшения следует задекларировать, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Первокурсница поверила и за два дня передала неизвестной женщине деньги и украшения на сумму свыше 50,6 млн рублей», - отметил он.

Источник добавил, что курьера уже задержали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. ,

Ранее в Самаре злоумышленники на протяжении девяти дней звонили пенсионерке и в итоге заставили её отдать им более 400 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

