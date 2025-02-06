СМИ: Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей
Мошенники обманули дочь зампредседателя правления общественного движения «За сбережение народа», экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой более чем на 50 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что аферисты «обрабатывали» девушку несколько дней. Они представлялись сотрудниками различных ведомств, в том числе Росфинмониторинга, и в итоге убедили её, что принадлежащие её матери деньги и ювелирные украшения следует задекларировать, чтобы избежать уголовной ответственности.
«Первокурсница поверила и за два дня передала неизвестной женщине деньги и украшения на сумму свыше 50,6 млн рублей», - отметил он.
Источник добавил, что курьера уже задержали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. ,
Ранее в Самаре злоумышленники на протяжении девяти дней звонили пенсионерке и в итоге заставили её отдать им более 400 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.
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