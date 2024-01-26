МЧС объяснило взрыв в Выборге
Мощный взрыв прогремел в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на жителей Выборга сообщает Telegram-канал Mash.
Также канал опубликовал видео, на котором отчетливо виден белый столб дыма.
«Что-то как грохнуло... Жёстко... Аж земля задрожала», - рассказали очевидцы.
Как пояснили в МЧС, взрыв под Выборгом — это плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.
Ранее взрыв прогремел на предприятии министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», по данным Генпрокуратуры страны, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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