СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске
Нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске атакована украинским морским беспилотником, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл ночью 18 ноября. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки надводного дрона, который, по предварительным данным, идентичен беспилотникам, использовавшимся при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.
Отмечается, что нанесённые дроном повреждения оказались минимальны, на работоспособность систем нефтегавани они не повлияли.
Ранее в МИД РФ заявили, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определённое количество беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поражения кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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