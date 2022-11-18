СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске

По данным канала, инцидент произошёл ночью 18 ноября. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки надводного дрона, который, по предварительным данным, идентичен беспилотникам, использовавшимся при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

Отмечается, что нанесённые дроном повреждения оказались минимальны, на работоспособность систем нефтегавани они не повлияли.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определённое количество беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поражения кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».