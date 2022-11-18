СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске

Нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске атакована украинским морским беспилотником, сообщает Telegram-канал Mash.

«Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот

По данным канала, инцидент произошёл ночью 18 ноября. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки надводного дрона, который, по предварительным данным, идентичен беспилотникам, использовавшимся при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

Отмечается, что нанесённые дроном повреждения оказались минимальны, на работоспособность систем нефтегавани они не повлияли.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определённое количество беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поражения кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: www.cpc.ru
ТЕГИ:БеспилотникиВСУАтакаНовороссийск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры