«Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER назвал тех, кто стоит за атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос испанских журналистов он заявил, что это «люди доброй воли».

Ранее в Минобороны России заявили, что в атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:Черноморский Флот РФАтакаСпецоперацияУкраина
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