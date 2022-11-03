«Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER назвал тех, кто стоит за атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос испанских журналистов он заявил, что это «люди доброй воли».
Ранее в Минобороны России заявили, что в атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщает RT.
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