СМИ: Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми

Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова полностью признала свою вину в рамках уголовного дела о продаже как минимум семерых новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, женщина активно сотрудничает со следствием. Известно, что ее защита ходатайствовала о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в этом ей было отказано.

Сообщается, что в ходе следственных действий были изъяты документы из медицинских учреждений, в которых родились дети, а также получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле младенцами. Также между обвиняемыми уже провели очные ставки.

Отмечается, что причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена показаниями самих обвиняемых, результатами осмотра их мобильных телефонов и компьютеров, документов из органов ЗАГС, а также заключением молекулярно-генетических экспертиз.