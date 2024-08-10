СМИ: Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми
Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова полностью признала свою вину в рамках уголовного дела о продаже как минимум семерых новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, женщина активно сотрудничает со следствием. Известно, что ее защита ходатайствовала о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в этом ей было отказано.
Сообщается, что в ходе следственных действий были изъяты документы из медицинских учреждений, в которых родились дети, а также получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле младенцами. Также между обвиняемыми уже провели очные ставки.
Отмечается, что причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена показаниями самих обвиняемых, результатами осмотра их мобильных телефонов и компьютеров, документов из органов ЗАГС, а также заключением молекулярно-генетических экспертиз.
Второй фигуранткой в деле стала подруга Логиновой — Наталья Патока. По версии следствия, она организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. По сообщениям правоохранителей, обвиняемые организовывали таким гражданкам роды, обеспечивали продуктами, лекарствами и необходимыми медицинскими услугами. При этом после рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как своих.
Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность по торговле детьми в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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