СМИ: Минобороны запретило общаться со СМИ родным раненых при расстреле Шамсутдиновым

Министерство обороны запретило родственникам двоих военнослужащих, раненных при расстреле сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье, общаться с представителями средств массовой информации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.

В общественной организации утверждают, что Минобороны наложило запрет на передачу журналистам любой информации со стороны родственников пострадавших.