СМИ: Минобороны запретило общаться со СМИ родным раненых при расстреле Шамсутдиновым
Министерство обороны запретило родственникам двоих военнослужащих, раненных при расстреле сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье, общаться с представителями средств массовой информации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.
В общественной организации утверждают, что Минобороны наложило запрет на передачу журналистам любой информации со стороны родственников пострадавших.
В Комитете отметили, что недавно родителям военнослужащих было переведено по 300 тысяч рублей на оплату аренды жилья рядом с Центром нейрохирургии имени Бурденко в Москве, куда помещены раненые.
В результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае были убиты восемь человек, двое ранены. По официальной версии Минобороны, причиной ЧП стал нервный срыв у Рамиля Шамсутдинова на почве личных проблем. Позднее появились данные, со ссылкой на самого Шамсутдинова, что он пошёл на это из-за неуставных отношений в части.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Каждая пятая АЗС в России не доливает топливо
- Гриппом заболел — самострел! Путин призвал министров срочно привиться
- СМИ: Минобороны запретило общаться со СМИ родным раненых при расстреле Шамсутдиновым
- Cотнями миллионов! Путин возмущён непрекращающимся воровством на Восточном
- Путин обосновал снижение расходов на оборону и безопасность