СМИ: микроавтобус врезался в магазин в Париже

По данным издания, в результате происшествия пострадали не менее семи человек, двое пострадавших были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог не справиться с управлением.

Ранее в Турции туристический автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в районе озера Кёйджегиз близ города Мугла, сообщает «Свободна пресса».