СМИ: микроавтобус врезался в магазин в Париже
Микроавтобус врезался в магазин одежды на юге Парижа, сообщает интернет-издание Actu17, публикующее криминальную хронику.
По данным издания, в результате происшествия пострадали не менее семи человек, двое пострадавших были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог не справиться с управлением.
Ранее в Турции туристический автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в районе озера Кёйджегиз близ города Мугла, сообщает «Свободна пресса».
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