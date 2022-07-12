СМИ: микроавтобус врезался в магазин в Париже

Микроавтобус врезался в магазин одежды на юге Парижа, сообщает интернет-издание Actu17, публикующее криминальную хронику.

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По данным издания, в результате происшествия пострадали не менее семи человек, двое пострадавших были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог не справиться с управлением.

Ранее в Турции туристический автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в районе озера Кёйджегиз близ города Мугла, сообщает «Свободна пресса».

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Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
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