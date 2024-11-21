СМИ: Микроавтобус упал с сопки во Владивостоке

Сообщается, что автомобиль рухнул с высоты около 12 метров и повредил припаркованные машины. В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса, водителя доставили в больницу.

Причины произошедшего пока неизвестны. Ведомство взяло на контроль результаты доследственной проверки.

Ранее авария с участием десяти автомобилей произошла в городе Иваново, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

