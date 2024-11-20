В Иванове столкнулись десять автомобилей

Авария с участием десяти автомобилей произошла в городе Иваново, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении МВД по Ивановской области.

«Массовое ДТП произошло на улице Смирнова – на участке дорог улица Новая-улица 1-ая Полянская. По предварительной информации, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, задел автомобиль "Форд", врезался в "Дастер" и... задел по касательной еще одну иномарку "Форд"», — указали в ведомстве.

Другие участники дорожного движения начали притормаживать, чтобы избежать ДТП. В результате столкнулись еще несколько авто. Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.

Ранее 11 автомобилей столкнулись на трассе во Владивостоке из-за гололеда, пострадал один человек, пишет «Свободная пресса».

