СМИ: Медикам удалось сохранить глаз боксёру Дмитрию Двали

Московским врачам удалось сохранить глаз боксёру Дмитрию Двали, который был жестоко избит в массовой драке в Феодосии, сообщил Telegram-канал SHOT.

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В материале уточняется, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла успешно – шанс восстановить глаз равнялся 1%, однако медики совершили чудо. Двали смогли зашили сетчатку, тем самым избежав протезирования. Однако пока точных прогнозов хирурги не дают. Полный результат операции можно будет оценить через 1–2 месяца.

По данным SHOT, первым спортсмена навестил его тренер Иван Щелок. Сам Двали чувствует себя хорошо.

Ранее генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев пожелал выздоровления Дмитрию Двали, передает RT.



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ФОТО: РИА Новости
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