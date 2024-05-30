СМИ: Массовый сбой во время сдачи ОГЭ зафиксирован в Москве
Массовый сбой произошёл в Москве во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, во время ОГЭ по физике и географии на местах А3, А4 и В1 во всех школах на компьютерах не запустилась программа для теста. Причина произошедшего пока не установлена.
Отмечается, что на устранение ошибки потребовалось два часа. В результате экзамен школьники начали сдавать только в 12 часов, а некоторые группы учащихся предпочли сдать экзамен в резервный день.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила освободить детей из затопленных округов РФ от сдачи обязательных ОГЭ и ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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